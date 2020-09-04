В Казани врачи спасли новорожденного ребенка с патологиями и опухолью в желудке

Казанские медики спасли новорожденную малышку с серьезными патологиями желудка и кишечника. В Республиканскую клиническую больницу обратилась беременная женщина по имени Екатерина. В районной больнице ей сообщили: патология слишком серьезная, ребенок не выживет, необходимо прерывание. Срок составлял 32 недели, будущая мама умоляла врачей спасти долгожданного малыша.

Сидящую на пороге РКБ Екатерину обнаружила дежурная акушер-гинеколог Аделина Ватанина, которая взялась обследовать беременную.

"На обследованиях врачи Перинатального центра РКБ обнаружили несколько проблем – у малыша были нарушения в развитии желудка и кишечника. Это означало, что если ребёнок и сможет появиться на свет, то ему сразу потребуется серьезная операция. Требовалась работа не просто команды РКБ, а огромной бригады врачей из РКБ и ДРКБ. Аделина Радиковна позвонила заведующему хирургическим отделением для детей раннего возраста ДРКБ Подшивалину Андрею. Решение нашлось, случай признали операбельным, но очень опасным. К тому же в желудке нашли опухоль", - рассказали в РКБ.

Несколько дней новорожденная девочка провела в реанимации

Женщина начала рожать раньше срока, доносить ребенка она не смогла. Несколько дней после рождения малышка провела в реанимации, под ИВЛ за крохотной Мирой следили и выхаживали ее медики отделения реанимации новорожденных Перинатального центра РКБ под руководством Зульфии Мухаметзяновой. Через несколько дней малышку перевели в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Казанские врачи сумели помочь новорожденной. Девочку смогли выходить за три недели.

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