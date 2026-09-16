Средние ставки аренды квартир в России впервые с 2020 года снизились

В сентябре 2026 года аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир в России подешевела относительно сентября 2025 года на 1,7% в обоих сегментах — до 31,1 тыс. и 38,8 тыс. рублей соответственно. Как сообщил ТАСС, снижение средних ставок зафиксировано впервые с 2020 года.

До этого наблюдался цикл роста, рассказала ТАСС директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова. В 2025 году ставки прибавили 10,2%, в 2024-м рост был рекордным — 35,5%, в 2023-м — 0,5%, в 2022-м — 12%, в 2021-м — 9,1%.

Среди городов-миллионников сильнее всего средние ставки аренды к сентябрю 2025 года упали в Краснодаре (-11,3%), Казани (-11,1%), Екатеринбурге (-7,8%), Ростове-на-Дону (-7,1%) и Челябинске (-6,6%). В Москве зафиксирован незначительный рост на 1,3%, в Санкт-Петербурге динамика околонулевая.

Павлинова объяснила, что дефицита жилья, который был на рынке аренды пару лет назад, в этом году не возникло даже в пик спроса: предложение более чем достаточно, что сдерживает ставки, и тенденция сохранится в ближайшие месяцы. Ведущий аналитик «Циан» Елена Бобровская также сообщила ТАСС, что в большинстве городов РФ годовая динамика отрицательная, включая Москву и Санкт-Петербург: в сегменте однокомнатных квартир ставки снизились в 23 из 40 локаций, двухкомнатных — в 26 из 40. Впервые с 2020 года на рынке долгосрочной аренды не зафиксирован рост ставок год к году, что увеличило расчетную доступность съема жилья.