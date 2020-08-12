Казанские врачи удалили беременной женщине опухоль с волосами внутри

В Республиканской клинической больнице врачи удалили у беременной женщины доброкачественную опухоль с волосами внутри.

В медучреждение поступила пациентка из Балтасинского района Татарстана с жалобами на сильные боли в животе. На снимке МРТ врачи обнаружили большое новообразование, которое давило на малыша. Опухоль диаметром 12 сантиметров была похожа на кисту, которая выросла на яичнике. Новообразование угрожало жизни не только ребенка, но и самой мамы.

"Врачам предстояло решить – удастся ли удалить опухоль, сохранив беременность. Еще одним осложняющим фактором было то, что после операции женщина должна будет обходиться без обезболивающих, которые противопоказаны беременным", - рассказали в пресс-службе Минздрава республики.

После консилиума медики экстренно провели операцию, беременность удалось сохранить, но вместе с новообразованием врачи были вынуждены удалить и один яичник. Опухоль состояла из жировой ткани и волос, что типично для данного типа новообразований.

Через сутки после операции пациентка уже могла самостоятельно садиться, ходить, и все это время обходилась без обезболивающих препаратов. Несколько дней назад будущую маму выписали домой, сообщают в министерстве.