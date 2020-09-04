Минздрав РФ опубликовал обновленные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. Они размещены на сайте ведомства, это уже восьмой по счету документ.

В рекомендациях указано, что два препарата - лопинавир и ритонавир были исключены из списка, так как не показали достаточной эффективности при лечении COVID-19.

Гидроксихлорохин остался в схемах лечения для пациентов с легкими формами заболевания и формами средней тяжести. Такое решение было принято на основе новых научных данных, которые показывают, что применение гидроксихлорохина эффективно только на ранних этапах развития заболевания, при назначении до 5 дня после появления симптомов с учетом противопоказаний.

"В схему лечения был включен новый российский препарат для системной противовоспалительной терапии – левилимаб. Таким образом усилен «арсенал» российских препаратов для противовирусного лечения", - отметили в Минздраве.

Левилимаб относится к группе иммунодепрессантов, он рекомендован при угрожающем жизни остром респираторном дистресс-синдроме, сопровождающемся повышенным высвобождением цитокинов. Применение левилимаба возможно только в условиях стационарной медицинской помощи.