В Казани кондуктор спасла пассажирку, сделав ей массаж сердца

Кондуктор автобуса №2 в Казани спасли пассажирке жизнь, вовремя оказав ей медицинскую помощь. Как пояснили в ассоциации АТП РТ, 27 августа утром в салоне автобуса в районе остановки "Серп и молот" стало плохо женщине.

"Ехала на работу. Собираюсь выйти на следующей остановке, чувствую в глазах темнеет, голова закружилась, не могу шевельнуться. Мужчина меня одернул, поняла что он меня посадил. Чувствую глаза закатываются, в этот момент подбежала кондуктор. На какой-то момент у меня возможно и дыхание останавливалось. Плохо стало. Если бы не кондуктор… Я сердечник, бывает мне становится плохо, но так впервые. Кондуктор пыталась привести в сознание, сделала массаж грудной клетки, напоила чаем. Большое ей спасибо!", - приводят слова женщины в Ассоциации.

Как пояснил председатель объединения перевозчиков Сергей Темляков, кондуктора зовут Рахима, она родом из Ташкента, где получила медицинское образование, именно поэтому она смогла грамотно оказать первую помощь.

Руководство ПАТП №4 объявило кондуктору Рахиме Галиевой благодарность. Добавим, что на предприятии она работает с 2019 года.