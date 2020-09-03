Станция казанского метрополитена вошла в топ самых неуютных и уродливых в России

Казанцы и гости города назвали станцию метро "Козья Слобода" одной из самых неуютных в России. Опрос среди жителей крупных городов провел сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Некомфортной станцию казанского метро назвали почти 17% опрошенных, лидирует в рейтинге "плохих" станций московская станция "Выхино", третье место - у нижегородской станции "Двигатель Революции".

ProKazan.ru провел опрос в своей группе, и по его результатам самой некрасивой и неудобной стала станция метро "Горки". Также горожанами не нравятся "Проспект Победы", "Авиастроительная" и "Козья Слобода". Меньше всех нареканий получила станция метро "Яшьлек".