В Татарстане столкнулись две фуры. Кабина одной из них застряла в прицепе другой

В Пестречинском районе Татарстана произошла серьезная авария с участием двух грузовых автомобилей. Информация и снимки с места ДТП появились в соцсетях.

Судя по кадрам, фуры следовали в попутном направлении, после столкновения у той, что двигалась сзади, оторвалась кабина и застряла в прицепе впереди идущей машины. По данным очевидцев, погиб один из водителей.

"Водитель погиб! Будьте аккуратнее на дороге!"

"проезжал сегодня там в это время... Зрелище жесть", - пишут свидетели происшествия.

Водитель фуры, который спровоцировал аварию, погиб на месте

По официальной информации ГИБДД РТ, авария произошла 29 августа 20.00 на 850 километре автодороги М-7. Столкнулись два грузовых автомобиля "ДАФ ФТ ХР105". Один из водителей, мужчина 1968 года рождения, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем такой же марки. В результате виновник ДТП скончался на месте происшествия.