«Курортный» коронавирус: за неделю в Татарстане зарегистрировано 11 завозных случаев заболевания

За уходящую неделю в РТ выявлено 11 завозных случаев коронавируса. Об этом сегодня в ходе онлайн-брифинга рассказала замглавы республиканского Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

По ее словам, с курортов из числа заболевших за неделю вернулись только двое: один человек из Турции, один - из Сочи. Всего отмечено 11 "курортных" случаев завоза коронавируса в республику. Два человека отдыхали в Турции, по четыре - в Крыму и Сочи, один - в Анапе.

Добавим, что всего в Татарстане с начала пандемии зарегистрировано 6453 случая COVID-19, за минувшие сутки прибавилось 29 случаев.