В День Республики в Казани состоится масштабный флешмоб гармонистов

В День города, 30 августа, в Казани выступят более ста гармонистов из 43-ех районов республики. Об этом сообщает Министерство культуры Татарстана.

Праздник начнется в 11 часов на площади перед ТГАТ имени Галиаскара Камала. Желающих принять участие в нем уже более трехсот. Кроме этого, еще более двухсот фольклорных коллективов захотели присоединится к празднованию.

"Мы очень благодарны Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, который распорядился раздать бесплатно 100 гармоней юным талантам. 100-я гармонь будет торжественно вручена на празднике "Играй, гармонь!" 30 августа", - отметила директор республиканского центра развития традиционной культуры Алсу Мифтахова.

Напомним, что "Играй, гармонь!" - это ежегодный праздник народного творчества.