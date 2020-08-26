В Казани мужчину избили и угнали машину из-за слишком громкой музыки

Ночью 23 августа в полицию позвонил мужчина и сообщил, что на улице Челюскина к нему подошли двое неизвестных, избили и угнали автомобиль "Киа Рио". Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по РТ.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Недалеко от места они обнаружили угнанный автомобиль. Позже были задержаны и подозреваемые – 27-летний и 34-летний жители города.

Они рассказали, что подошли к потерпевшему, чтобы сделать замечание о слишком громкой музыке. Попросили убавить звук. В ходе разговора завязался словесный конфликт и молодые люди, забрав ключи от автомобиля, без цели хищения уехали на нем.

В ведомстве возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".