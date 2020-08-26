В Райффайзен-Онлайн появился новый раздел привилегий «Скидки для вас»

Пользователям мобильного банка доступен список акций с автоматическим фильтром по региону и удобным описанием для каждого предложения. Найти лучшее можно в каталоге с сортировкой по категориям или через поиск по названию предложения.

«Райффайзен-Онлайн позволяет легко управлять финансовыми задачами, а также пользоваться персональными предложениями и привилегиям клиента, — отметил Артем Ядройцев, руководитель группы клиентских уведомлений и лояльности Райффайзенбанка. — Специальные предложения позволяют получить мгновенную скидку на кассе, либо кэшбэк через некоторое время после покупки. Мы планируем продолжать развивать раздел привилегий и делать его ещё более удобным для наших клиентов».

Специальные предложения доступны в двух разделах приложения Райффайзен-Онлайн: в личных уведомлениях отображаются персональные предложения, индивидуальные для каждого пользователя, а в разделе «Скидки» на вкладке «Ещё» собран полных список привилегий, доступных всем клиентам банка без ограничений.

Программа привилегий «Скидки для вас» объединяет скидки и специальные предложения для держателей карт Райффайзенбанка от более чем 5 тысяч компаний по всей России. Набор привилегий постоянно обновляется с учетом современных тенденций и предпочтений клиентов.

С полным списком партнеров и предложений можно ознакомиться на сайте.