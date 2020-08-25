В Казани по приглашению Минниханова начал работать китайский сервис такси Didi

Первым городом в России, с которого начал работу крупнейший китайский сервис такси Didi, стала Казань. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции директор отдела маркетинга компании в РФ Ольга Калинина.

Напомним, что начать работу в Татарстане такси предложил президент РТ Рустам Минниханов. С конца июля заработало мобильное приложение для регистрации водителей. К зарубежному проекту могут подключиться и местные автопарки.

В каких городах произойдут запуски далее, пока не сообщается.