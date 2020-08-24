Стало известно, какая погода будет в Татарстане на этой неделе

Прогноз погоды на неделю дал Гидрометцентр РТ.

В ведомстве отметили, что в выходные республика республика оказалась на периферии западного антициклона. В основном была погода без осадков, лишь вчера днем при прохождении атмосферного фронта местами выпал кратковременный дождь. Воздух в дневные часы прогревался до 21..24 градусов. Ночью местами на востоке Татарстана наблюдался туман. Сегодня днем воздух уже прогрелся до 23..24 градусов, то есть наблюдается повышение уровня тепла.

"В предстоящие сутки, 25 августа, в республике сохранится теплая погода с дневными температурами до 21..26 градусов. Ночью осадки маловероятны, днем местами пройдет небольшой дождь. В среду, 26 августа, республика будет находиться на западной периферии антициклона. Ночью и в первой половине дня существенных осадков не ожидается. Во второй половине дня и вечером к Татарстану приблизится атмосферный фронт - в западных и северных районах местами прогнозируются кратковременный дождь и гроза с порывами ветра 15-18 м/с. Температуры воздуха ночью составят 9..14 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 23..28 градусов", - рассказали в центре о погоде на ближайшие два дня.

В четверг и пятницу, 27-28 августа, сохранится очень теплая погода с температурами ночью до 11..16 градусов, днем - до 24..29 градусов. Местами, отмечают сотрудники ведомства, возможен небольшой кратковременный дождь.

Однако выходные будут уже не столь теплыми: с 29 августа прогнозируют неустойчивую погоду с дождями и грозами, а температура значительно упадет.