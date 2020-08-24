В Татарстане задержали члена ИГИЛ*, который занимался вербовкой и отправкой россиян в Сирию

Сотрудники ФСБ задержали в Татарстане участника группировки ИГИЛ* (запрещенная в России международная террористическая организации "Исламское государство" - прим. ред.). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ РФ во взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу России на территории Республики Татарстан пресечена деятельность участника международной террористической организации "Исламское государство", причастного к организации трансграничного канала ресурсного обеспечения террористической организации. По заданию эмиссаров ИГ указанное лицо также осуществляло вербовку и переправку граждан России и стран СНГ на территорию Сирийской Арабской Республики", - сообщили изданию в ЦОС.

Сообщается, что у пойманного существовали преступные связи по Татарстану, Дагестану и Тюменской области.

"Вскрыты и задокументированы схемы финансирования участников ИГ, а также маршруты конспиративного передвижения боевиков в Сирию", - добавили изданию в ЦОС.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Содействие террористической деятельности" и "Участие в деятельности террористической организации" УК РФ.