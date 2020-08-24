В Татарстане росгвардейцы задержали 17-летнего подростка, который пытался украсть газонокосилку

17-летнего подростка по подозрению в краже антирадара и газонокосилки задержали сотрудники Росгвардии РТ в Зеленодольском районе. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Около часа ночи в территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратился 45-летний житель поселка Васильево. Мужчина сообщил, что на территорию его дома проник грабитель, пропал антирадар из салона машины. Злоумышленник также пытался украсть из сарая газонокосилку, однако, подняв шум, разбудил хозяев дома и сбежал.

Вскоре после того, как росгвардейцы приступили к обследованию окрестностей, они заметили схожего по приметам молодого человека. Подозреваемым оказался местный житель 2003-го года рождения.

Он был задержан. В совершении кражи юноша сознался. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.