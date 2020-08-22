День Республики Татарстан в этом году пройдет с ограничениями по COVID-19

30 августа жители Татарстана будут отмечать День республики. Любовь Авдонина, замглавы руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ, на пресс-конференции по санитарно-эпидемиологической ситуации сообщила о мерах безопасности в этот день.

"На сегодня действуют те ограничения, которые прописаны в постановлении Кабмина РТ. Мы не планируем усиливать или ослаблять меры. На открытых площадках допускается не более 100 человек, а на закрытых должны находиться не более 50 человек. Будут все те же самые меры профилактики, которые у нас используются: это термометрия и масочный режим, поэтому пока ничего особенного не ожидается", - рассказала представитель ведомства.

Напомним, что сегодня Всемирная организация здравоохранения сообщила сроки завершения пандемии COVID-19.