Выборы в Татарстане этой осенью пройдут с мерами по COVID-19, несмотря на снятие ограничений

Тот факт, что Татарстан вступил на третий этап снятия ограничений, никак не повлияет на на меры санитарно-эпидемиологической безопасности во время проведения выборов. Об этом сообщил председатель Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев.

Он заверил, что все посетители получат одноразовые маски и перчатки, а также одноразовые авторучки. На входе и выходе установят дезинфицирующие коврики и антисептические средства для рук, будет тщательно проверяться температура. При этом во время самого голосования, которое пройдет в республике с 11 по 13 сентября, сотрудники будут следить за разграничением потоков голосующих.

"Мы понимаем, что Татарстан перешел на третий этап снятия ограничений. Граждане могут не носить перчатки в местах, где есть антисептик, но мы, как организаторы выборов, должны быть готовы ко всем сценариям развития событий. Главный приоритет организации голосования — безопасность здоровья всех участников голосования", - отметил глава ведомства.

По его словам, на кабинках для голосования не будет шторок, однако из-за социальной дистанции тайна голосования будет сохранена.