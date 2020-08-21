В Казани спасатели помогли мальчику, который пострадал от детской игрушки

Сегодня в первой половине дня спасатели получили сообщение о том, что в Казани 9-ти летний мальчик засунул палец в кольцо деревянного игрушечного ножа и не может вытащить. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС РТ.

Спасатели выехали по вызову на улицу Даурская. Ребенок плакал от боли, однако сотрудникам служб удалось аккуратно извлечь палец мальчика из детской игрушки. Ребенка передали матери после того, как с ней провели профилактическую беседу о безопасности в быту.

Напомним, что недавно агрессивная кошка напала на семью с двумя маленькими детьми. В этом происшествии также потребовалась помощь спасателей.