В Казани Штаб Навального вышел с пикетами в поддержку своего лидера. Пять активистов задержаны

Сегодня около 14 часов активисты Штаба Навального вышли с пикетами в поддержку находящегося в больнице лидера Алексея Навального. Они вышли на Баумана, держа плакаты с надписями "Моя Россия отравлена", "Россия. Защити себя! Выходи спасать Навального".

По информации самого Штаба, их окружили уже около 11-ти сотрудников полиции.

"Начали пикеты, менты прилетели", - сообщают они у себя в аккаунтах.

"Странно, что они целую армию не прислали", "Налетело воронье", - такие фразы пишут активисты в социальных сетях.

К пикетирующим сразу подоспели сотрудники полиции

Активисты на пикете

На данный момент задержаны пять человек, среди них активисты Алексей Бояров и Наиля Миллаева. Об этом корреспонденту ProKazan.ru сообщил собственный источник.

Одна из задержанных, Наиля, также передает, что их увезли в отдел полиции на Япеева.

"При задержании не объяснили причину. Была применена физическая сила. В автозаке нам сказали, что мы вышли за 300 рублей", - сообщает девушка в текущий момент.

Напомним, что ранее Алексей Навальный находился в коме после отравления. Активисты считают, что это случилось умышленно. Об этом они также пишут в социальных сетях.