Члены казанской группировки «Калуга» получили 79 лет на семерых

Сегодня Вахитовский районный суд вынес приговор семи участникам казанской группировки "Калуга". Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по РТ.

Судом установлено, что в 2014-2018 г.г. злоумышленники совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений, а именно: три разбойных нападения, три вымогательства, похищение человека и убийство.

Так, летом 2017 года узнав о том, что 58-летний житель города Казани занимается поставками продуктов питания и незаконным обналичиванием денежных средств, злоумышленники решили убить его, а деньги забрать себе. Полгода они следили за потерпевшим, устанавливая его образ жизни. 18 декабря 2017 года они совершили нападение на коммерсанта, когда вместе с женой он приехал с работы домой в поселок Константиновка города Казани. Двое злоумышленников в масках-шапочках расстреляли потерпевшего из двух травматических и самодельного пистолета в подъезде его дома. Совершив убийство, они похитили сумку, в которой находились не менее 2 миллионов рублей, после чего скрылись с места преступления.

Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 19 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов.