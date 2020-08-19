В Татарстане трое молодых людей похитили человека, чтобы заполучить его квартиру. Их будут судить

Трое жителей Казани 22-ух и 33-ух лет обвиняются в похищении человека, вымогательстве и краже. Об этом сообщили на сайте Прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, 3 февраля 2019 года фигуранты дела и еще один соучастник на улице Мира в городе Казань похитили 24-летнего казанца, чтобы в дальнейшем стребовать с него денежные средства. Они перевезли пленника в садовое товарищество "Любитель природы-2" с целью вымогательства.

Под давлением потерпевший согласился с требованиями вымогателей и переоформил доверенность на похитителей. Затем один из соучастников снова переоформил квартиру - уже на свою мать. Он же похитил из квартиры микроволновую печь и стиральную машину.

Общий ущерб от преступления превысил 3 млн рублей.

В ходе расследования квартира была арестована. Также был наложен арест на два автомобиля 33-летнего обвиняемого и на доли в двух жилых домах и земельном участке, принадлежащих четвертому соучастнику. САм он сейчас находится в розыске.

Двое обвиняемых свою вину полностью признали, третий - от признания отказался.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Советский районный суд.