В Татарстане теплоход с сотней пассажиров потерял во время движения лопасть винта и «заглох»

Теплоход на подводных крыльях "Метеор" "Вячеслав Каргин" на ходу потерял лопасть винта. В результате судно остановилось на Волге вблизи Болгара. Об этом сообщает Татарская транспортная прокуратура припиской, что это происшествие будет тщательно проверено.

Происшествие случилось в это воскресенье примерно около 17 часов вечера. Судно, принадлежащее компании "Татфлот" направлялось из Болгара в Казань, но не успело далеко отплыть. Эвакуировать пассажиров прибыло запасное судно. Все они были доставлены в Казань. Пострадавших нет.