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Фото fleetphoto.ru

В Татарстане теплоход с сотней пассажиров потерял во время движения лопасть винта и «заглох»

18.08.2020, 15:53 104 2 prokazan.ru
Инцидент произошел в воскресенье вечером

Теплоход на подводных крыльях "Метеор" "Вячеслав Каргин" на ходу потерял лопасть винта. В результате судно остановилось на Волге вблизи Болгара. Об этом сообщает Татарская транспортная прокуратура припиской, что это происшествие будет тщательно проверено.

Происшествие случилось в это воскресенье примерно около 17 часов вечера. Судно, принадлежащее компании "Татфлот" направлялось из Болгара в Казань, но не успело далеко отплыть. Эвакуировать пассажиров прибыло запасное судно. Все они были доставлены в Казань. Пострадавших нет. 

 

Происшествия Татарстан
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комментарии

Горожанин
0
18 августа 2020
15:56
Интересно , кто будет искать потерянный цветмет ?
Горожанин
0
18 августа 2020
16:16
Не получилось стать "Летучим Голландцем"!

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