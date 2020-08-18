Исследование Роспотребнадзора РФ: 20% жителей Татарстана имеют иммунитет к коронавирусной инфекции

Согласно исследованию, представленному "РИА Новости", более чем у 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей есть иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Роспотребнадзор РФ.

По представленным данным, ведомство сделало 65 тысяч тестов в 23 регионах страны. В каждом были обследованы порядком 2800-3000 человек. Еще в трех субъектах исследования завершаются - там проведено около 9 тысяч обследований.

Напомним, что ранее Татарстан также вошел в список регионов с самым высоким содержанием антител, однако количественный показатель был на отметке 31, 3%.