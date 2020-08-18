Агрессивная кошка напала на семью в Казани. Потребовалась помощь спасателей

Вчера после двух часов ночи на номер 112 поступил звонок. По сообщению казанская семья, состоящая из двух взрослых и двух детей 2-ех и 4-ех лет, не может выйти из комнаты, так как на них бросается их домашнее животное - кошка. Также было отмечено, что есть угроза жизни, требуется помощь спасателей.

Сотрудники ЗПСО№2 выехали по вызову в поселок Залесный. По прибытию на место вызова они поймали агрессивную кошку и поместили на балкон.

Причина неожиданной агрессии животного на данный момент неизвестна.