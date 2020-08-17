Стало известно, когда в Казани откроется самый большой в Европе экстрим-парк

Парк - это "некий ответ на отсутствовавший в какой-то период времени диалог с разной молодежью". Об этом заявил сегодня на онлайн-конференции министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Изначально проект планировалось закончить ко Дню Молодежи 27 июня.

"Если успеем, это было бы здорово", - заявлял министр еще на стадии планирования проекта.

Сейчас даты уточнились: пространство планируется открыть ко Дню республики 30 августа.

Напомним, что уже длительное время под мостом Миллениум строится крупнейший в Европе экстрим-парк, площадью около 19 квадратных метров. Он будет включать закрытий и открытый павильоны, несколько зон - для катания на роликах, самокатах, скейтбордах, велосипедах и игры в стритбол. Также на территории будут обустроены площадки для паркура и воркаута.