22-летний житель Казани задержан сотрудниками полиции по подозрению в совершении открытого хищения мягкой игрушки. Об этом сообщают УМВД по городу Казани.

По их информации, сообщение о краже поступило 11 августа поздно ночью. Продавщица в цветном павильоне на улице Даурская рассказала, что в магазин зашел неизвестный в маске, перчатках и в капюшоне, забрал с витрины плюшевого медведя и выбежал.

Работница пыталась догнать злоумышленника, однако он быстро скрылся во дворах.

Сотрудники полиции "по горячим следам" задержали подозреваемого. Оказалось, молодой человек похитил игрушку, чтобы подарить своей девушке. В данный момент медведя изъяли в качестве вещественного доказательства. Также возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".