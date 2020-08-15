Интернет-альфонс из тюрьмы обманул жительницу Казани на 50 тысяч рублей

Жительницу Казани на 56 тысяч рублей обманул мужчина, с котором познакомилась в интернете. Об этом сообщает республиканское МВД.



В конце 2019 женщина в соцсети познакомилась мужчиной, который ей представился Русланом из Астрахани. Через два дня после знакомства он сообщил, что хочет приехать к ней на Новый год. Женщина перевела ему более 10 тысяч, но "Руслан" не приехал якобы из-за нехватки денег. Затем мужчина снова просил у женщины деньги для поездки к ней, но так и не приезжал. Кроме того, мужчина обманом списал с абонентского счета женщины день более 4 тысяч рублей с помощью кода, который приходил на телефон женщине. Потерпевшая диктовала его злоумышленнику.

Уроженец Астрахани в один момент прекратил переписку с женщиной. Жительница Казани обратилась в полицию.

Полицейские нашли "альфонса", им оказался 36-летний мужчина из Астрахани, отбывающий сейчас срок в колонии за сбыт наркотиков. Всего он похитил у дамы 56 тысяч рублей. В преступлении он сознался, но ущерб не возместил.

Любовь с первого взгляда - это прекрасно, бдительным стоит быть всегда: так, в Казани мужчина подарил при знакомстве женщине фрукты, а потом ограбил ее.