В Казани на ремонт сгоревшего общежития на Портовой выделили 4 миллиона

Власти города направят 3,96 миллиона рублей на ремонт пострадавшего от пожара общежития на улице Портовая. Соответствующее постановление опубликовано в Сборнике документов мэрии города. Сообщается, что деньги будут выделены из бюджета Казани.

Напомним, что пожар в общежитии по адресу Портовая, 21 произошел в апреле этого года, загорелась квартира на седьмом этаже. В результате погиб один человек, самостоятельно здание покинули 60 жильцов, пожарные спасли еще 30 человек. После пожара здание сильно пострадало, жильцов расселили по родственникам и знакомым, а также в гостиницу "Кварт".