В Казани 15 и 16 августа на территории Парка Горького состоится Фестиваль уличного кино. Будут показаны лучшие короткометражные работы молодых российских режиссеров, которые уже прошли отбор среди экспертов - асов киноиндустрии Валерия Тодоровского, Алексея Попогребского, Юрия Быкова и многих других. Среди сотен заявок они выбрали всего 10. Однако финалиста, который получит гран в 1500000 рублей на создание полного метра, определят сами зрители. Они зажгут свои фонарики в это воскресенье на поле парка и тем самым решат, фильм какого режиссера мы сможем увидеть в ближайшее время на экранах телевизоров.

Чтобы узнать о фестивале побольше, корреспондент ProKazan.ru посетил закрытый предпоказ, пообщался с организаторами и узнал, какие фильмы вошли в основную программу, сколько средств молодые авторы вложили в 15 минут своего триумфа и какие еще курьезы они успели собрать за время съемок.

Фото с закрытого фестивального показа

О фестивале

Фестиваль уличного кино - это зрительский фестиваль, который каждый год объезжает со своей кинопрограммой множество городов России, в том числе и Казань. В этом году он собирается еще только седьмой раз, но уже успел заработать мировой рекорд как самый протяженный фестиваль-путешествие. Сейчас на его счету уже более 40 тысяч километров и свыше миллиона зрителей.

Сами организаторы отмечают, что такая любовь к фестивалю вовсе не случайна, ведь и возник он по-любви. Это была идея супружеской пары, которая хотела показать зрителям недооцененный жанр короткометражного кино.

"Многие думают, что короткий метр – это какой-то молодежный арт-хаус, неинтересный широкому зрителю. Это совершенно не так! Профессионально сделанная короткометражка ужимает часовую историю до 5 минут, вызывая те же эмоции за меньшее время. За вечер публика успевает поплакать на крутой драме и вдоволь посмеяться на какой-нибудь черной комедии", — рассказал Александр Щеряков, основатель "Фестиваля уличного кино".

Организаторы Фестиваля уличного кино

Новый "ковидный" режим

В этом году из-за ситуации с пандемией фестиваль работает в непривычном для себя режиме. Он смог начать свое российское путешествие только с августа, а не с начала лета, как это происходило ранее. К тому же вместо массовых показов в один-два дня - неделя "плавных" премьер.

"Обычно все это происходит в спокойном режиме, в в формате "один город - один показ". Из-за ковида мы все слетели на август. У нас полная карта фестиваля в этом году не реализуется. Много спонтанности: где-то разрешают, и мы сразу бежим. Есть еще момент, что мы не можем сделать показ на тысячу человек, это и правда сейчас опасно. Приходится разносить на несколько дней. Условно, если не было бы ковида, в Казани у нас бы было всего два массовых показа 15 и 16, например, а не как сейчас - в течение недели. Несмотря на это, мы все равно планируем охватить более 600 населенных пунктов по России, " - отмечают организаторы, после чего еще раз напоминают о правилах предосторожности в условиях пандемии.

"Белым по черному": об энтузиазме актеров и криминальных шахтах

Одним из представленных на показе фильмов стала выпускная работа молодого режиссера Антона Мымлина с концептуальным названием "Черным по белому".

Режиссер Антон Мымлин на показе своего фильма

Картина рассказывает об обычном герое-шахтере, который в один из дней признался жене в измене и вдруг перестал чернеть от угля. Коллектив стал подозревать его за "белость" в "темных" делишках, и в кабинете с классическим портретом Путина человек, почему-то всем присутствующим напомнивший Минниханова, заявил, что "пора образумиться". О том, какую сторону выберет герой, неизвестно до последних кадров. Сам режиссер комментирует:

"Хотелось закончить на правде".

Из-за технических неполадок все присутствующие в зале увидели фильм Антона в красных тонах и главный вопрос - почему фильм с названием "Белым по черному" снят в тонах сепии - сразу отпал. Однако Антон рассказал и много других подробностей о своем кино.

Например, чтобы создать этот короткий метр, занимающий всего 15 минут, его команда потратила 600 тысяч рублей. При этом все актеры участвовали в съемках бесплатно. Как говорит режиссер, "на чистом энтузиазме". Денежные же расходы касались только производственных моментов, например, оплаты шахтам.

"С шахтами был самый сложный момент, - делится Антон процессом съемок. - Мы искали их по всей России, но никуда нас не пускали. С одной угольной шахтой мы уже вроде договорились, но за неделю до съемок нам сказали нет. Она такая полукриминальная, им нет смысла светить себя. Я так понимаю, там также были нарушены некоторые нормы безопасности, потому что, когда мы уже снимали в другой шахте, в этой шахте произошел взрыв. Счастье, что мы не снимали в этот момент там. В итоге мы снимали в гипсовой шахте, которая не может взорваться. Это важный момент для съемочной группы, для меня, потому что заводить людей под свою ответственность под землю - это страшно".

В своих следующих картинах Антон планирует продолжать использовать черно-белую призму. Сейчас у него уже есть 4 сценария и победа в фестивале сильно помогла бы ему в денежном вопросе. Ведь, как он сам говорит, "денег в кино нет".

Что еще посмотреть?

Организаторы фестиваля показали и некоторые другие картины, участвующие в конкурсе.

Так фильм Александра Назарова "Проводник" рассказывает о герое, который пять лет считался без вести пропавшим, а когда вернулся - обнаружил в своих домашних тапочках другого мужчину. Развернулось целое шпионское расследование, заставившее зрителей не только задуматься о политизированном мире, но и посмеяться. Однако оценили это не все: кому-то такое завершение показалось слишком "банальным" и "типично российским".

Участники закрытого показа смогли увидеть четыре фильма-конкурсанта программы

Помимо "Подвига", оценку зрителя на закрытом показе прошли еще два фильма. Это кино Светланы Устиновой "Марсуся" с Екатериной Варнавой в главной роли, а также картина молодого режиссера Ильи Петухова "Подвиг", которая была спродюсирована совместно с Тимуром Бекмамбетовым. Эти и другие короткометражные премьеры казанцы, благодаря поддержке Татаркино, смогут увидеть 15 и 16 августа в Парке Горького прямо под открытым небом. А для тех, кто не успеет посетить мероприятие и проголосовать за понравившуюся картину, МТС ТВ, главные спонсоры фестиваля, открыли онлайн-показ вплоть до 30 сентября.

15- 16 августа

18:00−19:00 - воркшопы и мастер-классы представителей творческих профессий



19:00−20:00 - кинопоказы, лекции и дискуссии о кино и современном искусстве



20:00−22:30 - конкурсный показ



Показы проходят бесплатно, но нужна предварительная регистрация. Сделать это можно на сайте WSFFEST.COM.

Напомним, что по результатам Фестиваля уличного кино один из конкурсантов получает возможность профинансировать свой первый полнометражный фильм. Именно при помощи этого проекта в 2018 году россияне смогли оценить картину "Я худею" Алексея Нужного с Александрой Бортич, Екатериной Горбачевой и Сергеем Шнуровым в главных ролях.