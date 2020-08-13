Установлена связь резус-фактора и риска заболеть коронавирусом

Отрицательный резус-фактор увеличивает риск заболеть COVID-19. Такой вывод сделали ученые из Испании и Бразилии. Они изучили обстоятельства, которые вызывали быстрое распространение инфекции в 126 странах.

Исследователи пришли к выводу, что экспоненциальный рост числа заражений характерен для стран, в которых у большого числа жителей отрицательный резус-фактор. К ним относятся Австралия, Австрия, Бразилия, Новая Зеландия, Испания, Великобритания, Швейцария, США. Во всех этих странах был отмечен

"взрывной" характер распространения болезни.

О состоятельности гипотезы говорит и тот факт, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития некоторых сердечно-сосудистых, респираторных и ряда иных болезней, связанных с иммунитетом. Перечисленные патологии зачастую сопровождают COVID-19, причем являются как факторами более высокой вероятности заражения, так и часто возникают в ходе болезни.

Как пояснил "Известиям" ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов, такую связь резус-фактора и риска заражения коронавирусом допустить можно, с учетом того, что о вирусе еще многое неизвестно. Однако для доказательства теории необходимы более глубокие исследования и совпадение их результатов у различных групп исследователей.