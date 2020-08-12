В Казани накажут мужчину, который ездил на «Мерседесе» с перевернутыми номерами

В Казани полицейские нашли мужчину, которые ездил по городу с перевернутым номерным знаком. Информацию о водителе правоохранители выявили в ходе мониторинга соцсетей.

Снимок появился в интернете 10 августа, на нем автомобиль "Мерседес" с перевернутыми государственными регистрационными знаками движется по дорогам города.

Изучив фотографию, сотрудники Госавтоинспекции установили водителя транспортного средства. Им оказался 40-летний местный житель, он признал свою вину в нарушении правил дорожного движения. Мужчина привлечен к административной ответственности по статье "Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков", сообщают в МВД РТ.