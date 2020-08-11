В Татарстане мужчина упал с высоты на стройке

В Лаишевском районе Татарстана мужчина упал с высоты на стройке в частном доме.

По данным МЧС республики, сообщение о происшествии поступило накануне утром из деревни Орел. При строительстве частного дома по адресу Тукая, 32 мужчина упал с балки третьего этажа. Он оказался на железобетонных перекрытиях второго этажа.

На место выехали спасатели, чтобы достать пострадавшего, им пришлось использовать носилки и альпинистское снаряжение. Мужчину транспортировали вниз и передали в руки медиков.

Напомним, также 10 августа в Казани спасатели оказывали помощь молодой девушке, которая выпала из окна многоэтажки.