В Казани молодая девушка выпала из окна

В Казани спасатели оказали помощь девушке, упавшей с высоты. Инцидент произошел накануне днем.

По данным МЧС РТ, в 15.00 10 августа в ведомство поступило сообщение о том, что из окна дома №31 по улице Сибгата Хакима из окна выпала девушка, лежит на козырьке подъезда.

На место выехали спасатели ЗПСО №2, с помощью носилок и альпинистского снаряжения они спустили пострадавшую вниз и передали бригаде скорой медицинской помощи. О состоянии пострадавшей на сегодняшний день неизвестно.

Напомним, на днях в республике в результате несчастного случая погиб мужчина: коллеги завалили его зерном.