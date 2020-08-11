На пожаре в Казани из многоэтажки спасли пять человек

В Казани накануне вечером загорелась многоэтажка в Авиастроительном районе, пожарные спасли пятерых жильцов.

По данным МЧС РТ, сообщение о происшествии поступило в ведомство в 18:37, пожар произошел в коридоре многоквартирного дома по адресу Айдарова, 20. Спустя две минуты на место прибыли спасатели, в этом время из дверного проема наружной лестницы на восьмом этаже шел дым. Бойцов пожарной охраны встретили жильцы, которые и обозначили место возгорания, просьб о помощи не поступало.

Спасатели начали тушение и параллельно проверили квартиры на седьмом, восьмом и девятом этажах. С лестничной клетки восьмого этажа были спасены пятеро жильцов.



В 18 часов 47 минут было ликвидировано открытое горение, погибших и пострадавших нет. Сгорели два хозяйственных ящика в коридоре, а предварительной причиной называют неосторожное обращение с огнем.

