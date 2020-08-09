СМИ: казанский «Рубин» заплатит за трансфер корейского футболиста 2,5 миллиона евро

Агент полузащитника "Ванкувер Уайткэпс" Хван Ин Бома подтвердил информацию о переходе 23-летнего игрока в казанский футбольный клуб "Рубин". Об этом пишет sport24.ru.

Уточняется, что контракт согласован, его срок составит три года, Хвану осталось пройти медицинский осмотр, на 11 августа намечен вылет игрока в Казань, сообщает Sportschosun.com.

Казанский футбольный клуб заплатит за трансфер Хвана 2,5 миллиона евро. Футболистом интересовались и другие клубы: например, загребское "Динамо" предлагало 1 миллион евро. Казанцы перебили предложение хорватов. Официальных сообщений от руководства "Рубина" пока не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что "Рубин" продлил контракт с Дмитрием Тарасовым.