В Минздраве Татарстана объяснили всплеск смертности в республике

По данным Росстата, опубликованным накануне, в Татарстане за июнь 2020 года умерли на 1 309 человек больше, чем в аналогичный период прошлого года. Сегодня в Минздраве РТ объяснили эти цифры. По словам первого замглавы ведомства Альмира Абашева, коронавирус также наложил свой отпечаток на указанные данные.

"Коронавирусная инфекция уточняется у умерших, на это необходимо время. Установление окончательного диагноза может занять до 40 дней, согласно нормативной документации. Мы, конечно, понимаем, что прибавление умерших от коронавирусной инфекции будет, в работе у нас на сегодняшний день определенное количество случаев имеется - мы уточняем диагнозы у умерших за последний период, в том числе и за июнь. Что касается повышения смертности - действительно, вчера были опубликованы данные о том, что мы имеем прирост. Мы проанализировали по возрастным категориям, и наибольшую долю прироста дали лица старше 80 лет. К сожалению, это печальные цифры, безусловно, коронавирус свой отпечаток на показатель смертности несет. Мы понимаем, что у нас доступность плановой помощи была ограничена в связи с таким решением по всей стране практически", - отметил Абашев в ходе онлайн-брифинга.

По его мнению, наиболее эффективной мерой борьбы с повышением смертности будет полномасштабное возобновление плановой медицинской помощи населению, диспансеризация и грядущая прививочная кампания. Также замминистра отметил, что в прошлом году Татарстан достиг минимального за последние 30 лет снижения смертности среди населения.