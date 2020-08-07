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Банк «Открытие» стал партнером «Московского акселератора» по запуску стартапов

07.08.2020, 09:48 0 prokazan.ru

Главной задачей программы является помощь стартапам в выводе на рынок и масштабировании инновационных решений.

В столице стартует прием заявок на участие в третьем треке программы «Московский акселератор». Он будет посвящен развитию стартапов в области финансовых технологий и электронной коммерции.

Проект реализуется Агентством инноваций Москвы в партнерстве с Московским инновационным кластером при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Банк «Открытие» предоставит возможность участникам «Московского акселератора» пройти экспертизу идей, гипотез и проектов. Авторы лучших инновационных решений «Московского акселератора» получат возможность пилотирования своих проектов на площадке банка «Открытие» и внедрения их в промышленную эксплуатацию по контракту.

«Fintech трек Московского акселератора станет для нас дополнительным каналом поиска и пилотирования новых решений для развития технологий бизнес-линий и повышения привлекательности продуктов и услуг банка. Это реальная возможность начинающим командам реализовать собственные проекты», - отметил Сергей Данилин, вице-президент, директор департамента ИТ-финансов, стратегии и контроля.

«Программа трека включает в себя индивидуальную работу с экспертами, воркшопы и мастер-классы с участием партнеров — компаний, лидирующих в отрасли финтеха», — сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Для участия в треке Fintech «Московского акселератора» приглашаются стартапы, реализующие проекты в следующих направлениях:
- потребительские сервисы (кредитование, комиссионные услуги и сервисы для цифровых каналов, электронная коммерция);
- идентификация пользователей (технологии машинного зрения, распознавание лиц и отпечатков пальцев);
- речевые технологии (чат-боты и голосовые боты);
- legal tech (блокчейн-технологии, ИТ-решения для оптимизации работы юристов и формирования «умных» контрактов);
- антифрод-системы и безопасность (мониторинг онлайн-платежей, учет истории покупок);
- управление инвестициями (пользовательские сервисы и системы управления активами);
- скоринг и андеррайтинг (технологии оценки платежеспособности контрагентов и прогнозирования финансовых рисков);
- персонализация в секторе финансовых услуг (разработки для анализа поведения клиентов и рекомендательные сервисы).

Прием заявок продлится по 18 сентября включительно. Экспертное жюри выберет 30 лучших проектов.

Агентство инноваций Москвы создано Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Агентство объединяет представителей городской власти и бизнеса, а также технологические компании для совместного решения задач по созданию, тестированию и внедрению инновационных решений в Москве.

Московский инновационный кластер (МИК) — площадка для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития. В состав кластера входят более пяти тысяч организаций.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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