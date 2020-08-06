13 ложных вызовов за сутки: пожарные подразделения Татарстана страдают от «шутников»

Пресс-служба МЧС сообщает о 13 ложных вызовах за 5 августа. По всем им был был совершен выезд.

Всего вчера службы выехали 45 раз. Удалось ликвидировать шесть пожаров, два из которых произошли в жилых домах. По данным МЧС, погибших и пострадавших в них нет. В основном причиной пожара становилось нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем. Шесть раз сотрудники выезжали на ДТП.

Были и случаи, когда требовалась небольшая помощь - это разблокировка дверей, транспортировка больного до машины скорой помощи. В одном случае при выезде помощь не потребовалась.

Напомним, что недавно в Зеленом Бору Татарстана одновременно загорелось несколько дач. Службы оперативно отреагировали на сообщение, однако есть пострадавшие.