Новый сезон культового сериала «Ольга» возвращается на ТНТ уже 31 августа!

Самый народный комедийный сериал страны возвращается после двухлетнего перерыва в эфир канала с четвертым сезоном.



В новом сезоне Ольга дистанцируется от семьи, и та оказывается на грани катастрофы. Как описывает ситуацию неудавшийся жених Ольги Гриша: «Аня жениха выгнала, Тимофей со шпаной связался, дядя Юра вообще цементом могилы заливает... а ей фиолетово!»

Только возвращение матери-героини может спасти семью… Но захочет ли Ольга в очередной раз быть самой сильной и решать за всех?

Герои «Ольги» вовсе не пропали с радаров — они взяли паузу в два года, чтобы аккумулировать силы, заметно подрасти (касается молодых актеров) и дать бой суровой жизни и здравому смыслу, используя фирменный арсенал суперспособностей: умение вляпаться без каких-либо предпосылок к этому, сломать ногу на ровном месте, устроить пожар в бане или потоп в бассейне. Дирижирует оркестром косячных по-прежнему Ольга (Яна Троянова).

В новых сериях комедийного проекта ТНТ семейство Терентьевых начинает безудержно спасать окружающих. Чего бы им и спасаемым это не стоило. Сестра Ленка (Алина Алексеева) вызволяет молодого отца своего ребенка Пушкина (Филипп Ершов) из армейской части и готовится к свадьбе, дочь Аня (Ксения Суркова) помогает странному Льву (Юрий Борисов) научиться заботиться не только об окружающих, но и о ней с их ребенком, сын Тимофей (Мухаммед Абу-Ризик) спасает соседку Сашу (Анастасия Матвеева) от неблагополучного отца, бухарика Жоры (Павел Майков), параллельно сам впутываясь все глубже в криминальные истории. Даже Юрген (Василий Кортуков) хочет помочь жене, которая уже умерла.

А что Ольга? Впервые за четыре сезона героиня пришла к тому, чего требовала логика, организм и драматургия — надломилась и отпустила ситуацию в семье, решив — впервые за все сезоны сериала — заняться собой.

Яна ТРОЯНОВА: «Вообще, это иллюзия, что у Ольги в руках вожжи. В том числе и для нее самой — иллюзия. Она думает, что сделает, как лучше. Как мы привыкли думать в России? Все действия, направленные в сторону близких, это благие намерения. Хочу, чтобы было лучше. А получается, к сожалению, наоборот. Ольга в этом смысле не исключение. Она ошибается, когда думает, что управляет ситуацией. А четвертый сезон ей покажет большую задницу в ответ. Это и будет надрывом. Принятие мысли: «Я не всемогуща». Но именно признание слабости — путь к победе. Так что для меня этот сезон — победный».

Удастся ли Ольге справиться с первым серьезным кризисом в жизни и принять реальность такой, какая она есть? Что случится со взрослыми детьми, привыкшими к гиперопеке со стороны матери? Как проявятся в этой ситуации несостоявшиеся мужчины Ольги — шеф гробовщиков Гриша (Максим Костромыкин), добрый бизнесмен Володя (Гоша Куценко) и вредный следователь (Олег Тополянский)? И нужна ли она вообще кому-то, кроме себя?

Смотрите новый сезон комедийного сериала «Ольга» с 31 августа в 20.00 на ТНТ!