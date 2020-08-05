Без ипотеки и переплат: в Казани продают дом из бетонного кольца

В Казани подают "дом" из ЖБИ-кольца. Объявление появилось на сайте Авито.

"Без Ипотеки и переплат. Привези И живи.",- пишет автор объявления.

Указано, что "дом" размером "2000 диаметр внутреннего кольца*2200 диаметр внешнего кольца * 890 высота изделия". Также можно заметить, что внутри "дома" разместилось спальное место и лампа. Стоимость такого жилья составляет 3 800 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что Татарстан занял 62 место в рейтинге доступности жилья среди регионов страны. Эксперты посчитали, сколько жители республики должны копить, чтобы купить двухкомнатную квартиру.