В Татарстане в Зеленом Бору загорелось одновременно несколько дач. Есть пострадавшие

Накануне вечером пожарные ликвидировали крупное возгорание на базе отдыха Зеленый Бор в Лаишевском районе Татарстана.

По информации ведомства, около 18 часов загорелись три садовых дома в ДНТ "Ветеранов труда-9", наблюдалось сильное задымление. На место по номеру вызова 1БИС убыли боевые расчёты двух пожарных частей. На Волге установили две мотопомпы, проложили три магистральные линии.

"В помощь матюшинским и лаишевским пожарным прибыли огнеборцы из двух ближайших казанских ПСЧ.

Пожарные сдерживали распространение огня на близрасположенные строения в хаотичной застройке. Огнём повреждены 2 дощатых садовых домика и 2 садовых дома из бруса", - пояснили в пресс-службе МЧС.

В 19 00 часов пожар был локализован, еще спустя полчаса спасателям удалось ликвидировать открытое горение на площади в 200 квадратных метров. В результате происшествия пострадала женщина 1992 года рождения, она получила ожоги предплечий и стоп.

Всего для тушения пожара привлекались 54 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 34 человека и 9 единиц техники.

