В Казани уволен детский тренер по «Что? Где? Когда?». Его обвиняли в домогательстве к подросткам

В Казани из суворовского училища уволен тренер детских команд по "Что? Где? Когда?" Айрат Мухарлямов. Ранее мужчину обвиняли в домогательствах к подросткам, в частности, к подопечным.

Как пишет "Медуза" со ссылкой на педагога-психолога училища, подполковник запаса Альберта Сарварова, при приеме на работу в учебное заведение год назад Мухарлямов предоставил оправдывающие его документы: справку от МВД, документ от следственного комитета о проведении доследственной проверки. Согласно последнему, "признаков преступления выявлено не было", в возбуждении уголовного дела отказали.

"Сейчас мы его пригласили, побеседовали — он написал заявление и ушел. С сегодняшнего дня он уволен из нашего училища", - сообщил Сарваров.

Мухарлямов, по словам Сарварова, заявлял, что продолжает работать в других казанских школах. В 2019 году тренер был также уволен из двух учебных заведений.