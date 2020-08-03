Казань "отметилась" в акции #кормимголубей

В выходные на Баумана вышли активисты, они поддержали хабаровского губернатора Фургала и высказались против поправок в Конституцию РФ. Разумеется, участников задержали, а позже выяснилось, что о возможных арестах было известно заранее.

Татарстанцев высадили на берег с "ковидного" теплохода

Под Нижним Новгородом на теплоходе нашли вспышку коронавируса. На борту - 101 человек экипажа и туристы, в том числе, из Татарстана. Их отправили по месту жительства, заболевших изолировали, делом занимается прокуратура.

Жители Казани выступили против изменения трассировки М-12

Новый маршрут трассы должен задеть девять населенных пунктов, расстояние от трассы до некоторых домов может составить 150 метров. Кроме того, местные жители считают, что такой маршрут сильно ударит по экологии.

В Татарстане выросла заболеваемость внебольничными пневмониями

В Татарстане в этом году в четыре раза выросло число внебольничных пневмоний в легкой форме, и вдвое - число внебольничных пневмоний в целом. При этом в целом РТ находится на 81 месте среди регионов России по заболеваемости коронавирусом.