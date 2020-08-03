Туристов из Татарстана сняли с теплохода из-за вспышки коронавируса на борту

У Нижнего Новгорода с теплохода "Александр Суворов" на берег высадили туристов. На борту судна были, в том числе, и жители Татарстана, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По предварительным данным теплоход, принадлежащий российскому оператору речных круизов "ВодоходЪ", задержан в Нижнем Новгороде вечером в минувшую субботу, 1 августа. Все пассажиры, среди которых были как жители Нижегородской области, так и жители Республики Татарстан направлены к месту жительства на автобусах. Трое из девяти членов команды судна, у которых выявлены признаки коронавирусной инфекции, госпитализированы. Остальные находятся на изоляции. Всего на судне трудится 101 человек.

По итогам прокурорской проверки будут приняты необходимые меры реагирования, в том числе направленные на защиту нарушенных прав пассажиров теплохода.