Нижнекамский район может получить свыше 1 000 га левобережья Камы

Границы двух районов Татарстана — Нижнекамского и Елабужского — могут перекроить. Законодательную инициативу об изменении смежных границ рассмотрели на заседании Совета Нижнекамского района, сообщили в пресс-службе администрации Нижнекамска.

Нижнекамскому району предлагается отдать больше 1 000 гектаров на левом берегу Камы. В эту площадь входит и участок рядом с поселком Красный Ключ, где сосредоточено порядка 2 000 садовых участков.

Вторая сторона вопроса — Елабужский район. Ему планируют передать 226 гектаров, расположенных на правом берегу Камы.

Причин для корректировки границ несколько. Среди них — обеспечение безопасности левобережной территории Камы, содержание гидротехнических сооружений и дорог, благоустройство, вывоз отходов, а также оформление документов для садоводов.

Депутаты инициативу поддержали. Следующий шаг — обращение в Госсовет РТ, где законопроект рассмотрят уже на республиканском уровне.