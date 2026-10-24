Швейцарцы не тратят время на десяток драников: натирают картошку и жарят один огромный рёшти с корочкой на всю сковороду

Представьте огромный золотистый драник размером со сковороду. Снаружи он покрыт хрустящей корочкой, а внутри остаётся мягкая картофельная середина. Именно так выглядит рёшти — одно из самых известных блюд швейцарской кухни.

В отличие от привычных драников, для рёшти не нужны ни яйца, ни мука. Основа — картофель, немного соли и масло для жарки. При этом возиться с десятком маленьких лепёшек не придётся: всю картофельную массу можно приготовить одним большим кругом, а затем разрезать на порции, словно пирог.

Какие продукты понадобятся

На 2–3 порции:

картофель — 600 г;

сливочное масло — 25 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — ½ ч. л. или по вкусу;

чёрный перец — по желанию.

Для приготовления понадобится сковорода диаметром 22–24 см, желательно с толстым дном и хорошим антипригарным покрытием.

В Швейцарии существуют разные варианты рёшти. Его готовят как из сырого картофеля, так и из предварительно отваренного в мундире. Для домашнего рецепта удобно использовать второй способ: картофель легче натирать, а середина большого рёшти успевает равномерно прогреться.

Как приготовить швейцарский рёшти

Тщательно вымойте картофель и отварите в мундире до полуготовности — примерно 12–15 минут после закипания, в зависимости от размера клубней. Картофель должен оставаться достаточно плотным, чтобы его можно было натереть. Полностью остудите клубни. Ещё лучше убрать их в холодильник на несколько часов: охлаждённый картофель легче натирается и лучше сохраняет форму. Очистите картофель от кожуры и натрите на крупной тёрке. Старайтесь не превращать его в мелкую кашицу. Добавьте соль и при желании немного чёрного перца. Осторожно перемешайте вилкой, не разминая картофель. Разогрейте сковороду на среднем огне. Добавьте растительное и половину сливочного масла. Выложите натёртый картофель и распределите его ровным слоем толщиной около 2 см. Аккуратно прижмите массу лопаткой, придавая ей форму большого круглого блина. Не нужно сильно утрамбовывать картофель: достаточно, чтобы он держался вместе. Жарьте на среднем или умеренно слабом огне около 8–10 минут. Не перемешивайте картофель, пока снизу не появится плотная золотистая корочка. Накройте сковороду большой плоской тарелкой, осторожно переверните рёшти на неё, а затем сдвиньте обратно на сковороду неподжаренной стороной вниз. Добавьте по краям оставшееся сливочное масло и готовьте ещё 7–10 минут, пока вторая сторона не станет румяной. Переложите готовый рёшти на тарелку, разрежьте на несколько частей и подавайте горячим.

Если картофель был заранее отварен и охлаждён, на приготовление самого рёшти уйдёт около 20–25 минут.

Почему рёшти держит форму без муки и яиц

Главный секрет заключается в картофельном крахмале. Он помогает натёртым кусочкам соединяться во время нагревания.

При этом рёшти не должен превращаться в плотную однородную массу. Его особенность — хорошо различимые картофельные полоски, которые снаружи подрумяниваются, а внутри сохраняют нежность.

Именно поэтому картофель лучше натирать на крупной тёрке. Мелкая тёрка даст совершенно другую текстуру, больше напоминающую обычные драники.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не пытайтесь переворачивать рёшти лопаткой, как обычный блин. Большая картофельная лепёшка может сломаться посередине. Гораздо удобнее воспользоваться плоской тарелкой диаметром чуть больше сковороды. Перед переворачиванием убедитесь, что нижняя корочка уже хорошо схватилась.

Главная ошибка — постоянно перемешивать картофель

Когда картофель начинает жариться, возникает желание проверить, не подгорает ли нижняя часть. Но частое перемешивание разрушает форму будущего рёшти.

Чтобы получилась единая хрустящая корочка, картофель должен достаточно долго соприкасаться с горячей поверхностью.

Если двигать его каждые полминуты, вместо большого картофельного блина получится обычная жареная картошка.

Лучше один раз распределить массу, слегка прижать и оставить в покое до образования румяной корочки.

Можно ли приготовить рёшти из сырого картофеля

Да, такой способ тоже распространён. В этом случае картофель очищают, натирают на крупной тёрке и слегка отжимают от лишней влаги.

Затем массу солят и выкладывают на разогретую сковороду с маслом. Жарить сырой картофель обычно приходится немного дольше, чтобы он успел полностью приготовиться внутри.

Для большого рёшти особенно важно не делать слой слишком толстым. Иначе поверхность уже станет золотистой, а середина останется сыроватой.

Вариант с предварительно отваренным картофелем удобнее для тех, кто готовит рёшти впервые.

Какие добавки сделают блюдо вкуснее

Классический рёшти хорош сам по себе, но его легко превратить в более сытное блюдо.

Можно добавить к картофелю немного мелко нарезанного обжаренного лука. Он придаст сладковатый аромат и сделает вкус насыщеннее.

Другой вариант — тёртый сыр. Лучше посыпать им почти готовый рёшти и дать немного расплавиться.

В некоторых вариантах блюда используют бекон или другие мясные добавки. Однако их лучше предварительно приготовить и добавлять в умеренном количестве, чтобы картофельная масса не стала слишком тяжёлой.

С чем подают рёшти в Швейцарии

Рёшти часто выступает гарниром к мясным блюдам, но вполне может быть самостоятельным завтраком или ужином.

Особенно хорошо он сочетается с яичницей, сметаной, грибами в сливочном соусе и свежей зеленью.

Для более лёгкой подачи достаточно добавить салат из помидоров и огурцов. Хрустящая картофельная корочка прекрасно сочетается со свежими овощами.

Есть рёшти лучше сразу после приготовления. Если оставить его под крышкой, горячий пар постепенно размягчит поверхность, и характерный хруст исчезнет.

Швейцарский рёшти доказывает, что из обычной картошки можно приготовить необычное блюдо без сложных ингредиентов. Всего одна сковорода, немного масла и крупная тёрка — и вместо десятка маленьких драников на столе появляется огромная золотистая лепёшка с аппетитной корочкой.

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