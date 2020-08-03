Роспотребнадзор: в Татарстане в два раза выросло число внебольничных пневмоний

В Татарстане в этом году в четыре раза выросло число внебольничных пневмоний в легкой форме, и вдвое - число внебольничных пневмоний в целом. Об этом сегодня в ходе итоговой коллегии Минздрава РТ рассказала главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

"Очень острой в 2020-м стала проблема заболеваемости внебольничными пневмониями. <...> В связи с введением диагностики методом компьютерной томографии отмечен рост заболеваемости в республике в 2 раза, как и в целом по стране. <…> Практически все случаи пневмонии исследуются только на новый коронавирус, а про другие вирусные пневмонии - бактерии, грибы и иные вирусы - мы просто забываем. Как результат, доля пневмоний бактериальной природы в текущем году уменьшилась в 2 раза и составила 12 процентов, тогда как в 2019-м этот показатель был более 24 процентов", - отметила Патяшина.

По ее словам, по показателям заболеваемости РТ находится на 81-м месте среди регионов страны и занимает последнее место в ПФО. При этом в 10 районах республики наблюдается высокий уровень заболеваемости с начала пандемии: это Атнинский, Дрожжановский, Апастовский, Лаишевский, Пестречинский, Высокогорский, Тюлячинский, Верхнеуслонский, Сабинский районы и город Казань.

Также глава республиканского Роспотребнадзора сообщила, что в целом показатели общей инфекционной заболеваемости в РТ серьезно не изменились. Число случаев инфекционных заболеваний без учета гриппа, ОРВИ и пневмонии снизилось на 21%.

