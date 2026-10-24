Новости Татарстана

Электронную Доску почета Татарстана пополнили пять деятелей культуры

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Пять деятелей культуры Татарстана пополнили эле...

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Список лауреатов электронной Доски почета республики вырос сразу на пять имен, и все они связаны с культурой. В галерее проекта на сегодня представлены 5 323 жителя Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры РТ.

Среди новых лиц — директор-художественный руководитель и главный дирижер казанского оркестра La Primavera Рустем Абязов, главный режиссер Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала Фарид Бикчантаев, художественный руководитель и главный дирижер Филармонического джаз-оркестра Татарстана Сергей Васильев. Компанию им составили народная артистка республики Алина Шайгарданова и прима-балерина театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Аманда Гомес.

Свои слова о тех, кто удостоился места на Доске почета, адресовал Раис Татарстана Рустам Минниханов: «Все достижения и успехи республики — заслуга многих поколений татарстанцев. Люди труда являются для всех нас образцом профессионализма, преданности своему делу, честного служения Отечеству».

Саму Доску почета учредили указом Раиса республики. Ее задача — публично отметить заслуги людей, добившихся заметных результатов в самых разных сферах. Проект призван поддержать достижения, которые работают на развитие Татарстана в экономике, социальной жизни и культуре.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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