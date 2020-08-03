«Этого требует народ»: в Татарстане создали петицию против изменения трассировки М-12

Жители Лаишевского района Татарстана выступили против изменения трассировки автодороги М-12 на территории республики. Соответствующую петицию создали жители на ресурсе Change.org. Она обращена одновременно к Владимиру Путину, Михаилу Мишустину, Рустаму Минниханову, а также к премьер-министру РТ Алексею Песошину, в прокуратуру и транспортную прокуратуру РФ.

В тексте указано, что при первоначальной трассировке дорога затрагивала пять населенных пунктов, теперь девять, к тому же новый вариант дороже и гораздо больше вредит экологии.

"...удар по ЭКОЛОГИИ Татарстана намного мощнее , так как вырубка коснётся соснового массив "легких Казани" , будет загрязнено Архиерейское озеро. Покупая участки , мы планировали дышать свежим воздухом и многие сделали поселок своим местом жительства, построили дома. Данная трасса существенно повлияет и на стоимость недвижимости в наших поселках, естественно в минус", - отмечают авторы петиции.

Варианты трассировки

Добавим, что при изменении трассировки расстояние от дороги до домов в некоторых населенных пунктах составит 350-400, по некоторым данным - 150 метров.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин поручил открыть трассу М-12 Москва-Казань к 2024 году.