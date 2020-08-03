Об арестах на акции «Я/Мы Фургал» в Казани знали заранее: активистов предупредили правоохранители

Координаторы акции #кормимголубей просили активистов не принимать в ней участие. Об этом рассказала корреспонденту ProKazan.ru Лиана Тимерханова.

По словам собеседницы, информация о том, что будут серьезные задержания, появилась заранее. Сотрудники МВД предупредили, что задержания будут серьезнее, а административное наказание и вовсе сменится уголовным. Именно поэтому Лиана и другие лидеры протестных групп просили "не лезть активистов на рожон", однако не все сообщества услышали этот призыв. "Навальнята", которые, по словам Лианы, "сами по себе" и стоят особняком от общего блока активистов, решили выступить, несмотря на ожидаемое задержание. Именно они поддержали 1 августа те города, в которых акция "Я/Мы Фургал" состоялась, и таким образом представили Казань на "карте активистов" России.

Напомним, что пять человек по итогам мероприятия были задержаны. ProKazan.ru готовит материал о прошедшем событии и деталях деятельности активистов в Казани.